Borussia Dortmund, Haller già si allena. Vorrebbe tornare in campo a inizio 2023

Dopo la diagnosi del tumore maligno ai testicoli e la conseguente operazione, Sebastian Haller, nuovo acquisto del Dortmund, sta ricominciando l’attività fisica. Sono state settimane complicate per la nuova stella del Dortmund, chiamato per sostituire Haaland, ma fermato dalla mazzata del tumore diagnosticatogli.

L’attaccante ivoriano ha iniziato a fare alcuni esercizi, nella palestra personale in casa. A documentarlo la moglie del calciatore, che ha postato delle stories su Instagram, con l’attaccante che mette grande impegno, ma non può fare sforzi eccessivi.

Ma i passi in avanti sono notevoli e Haller spera di tornare in campo a inizio 2023.

Foto: twitter personale