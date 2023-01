Borussia Dortmund, Haller è tornato ad allenarsi

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno di Sebastien Haller. L’attaccante ivoriano è tornato ad allenarsi dopo la seconda operazione per il tumore ai testicoli. Attraverso un tweet il centravanti ha annunciato il suo ritorno postando delle foto che lo ritraggono nella palestra del club tedesco: “Buon anno a tutti ! E per me inizia molto bene perché è sinonimo di ritorno in campo! Il 2022 non è stato l’anno più facile ma mi ha preparato ad affrontare tutte le nuove sfide che il 2023 mi offrirà Non vedo l’ora di rivedervi tutti“.

Foto: Instagram Haller