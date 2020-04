Borussia Dortmund: da sabato lo stadio accoglierà medici per visitare i casi sospetti

Il Borussia Dortmund sta mettendo a disposizione delle autorità sanitarie una parte del suo stadio, il Signal Iduna Park per ricevere i sospetti o le persone già infettate dal coronavirus. “Da sabato, i pazienti sospettati di essere infetti o già infetti dal coronavirus saranno curati nell’area della tribuna nord.” ha annunciato il club tedesco. I medici riceveranno persone che soffrono di sintomi o che sono già risultati positivi per determinare se debbano essere curati a casa o ricoverati in ospedale.

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund