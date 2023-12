Borussia Dortmund, Adeyemi ko: il tedesco out per alcune settimane

L’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi si è infortunato ad un polpaccio nel corso dell’ultima sfida di Champions contro il Psg. L’ex Salisburgo rientrerà nel 2024. Questo il comunicato del club tedesco: “Karim Adeyemi ha subito una lacerazione parziale della sindesmosi nella partita di Champions League contro il Paris St. Germain e non sarà disponibile per il BVB per diverse settimane. Guarisci presto, Karim!”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund