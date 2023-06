Borriello su Garcia: “Esperto di comunicazione e persona molto intelligente”

Marco Borriello, ex attaccante della Roma ai tempi di Rudi Garcia, ha raccontato il nuovo allenatore del Napoli ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: “Garcia sapeva che la comunicazione era fondamentale anche nei successi. La Juventus, in questo senso, è stata a lungo più avanti di tutti. Ebbene, l’allenatore aveva una sorta di mental coach che era un esperto di comunicazione e ce lo mise a disposizione. Chiunque della squadra avesse voluto, poteva avere un’ora di colloquio alla settimana con lui. Dai miei ricordi ne approfittammo solo in quattro: io, il povero Davide Astori, Morgan De Sanctis e Daniele De Rossi. Fu una bellissima esperienza e il merito fu di Garcia. È una persona molto intelligente e lo dimostrò anche nella rapidità con cui imparò l’italiano”.

Fonte: Pagina Facebook Borriello