Borriello: “Puntiamo alla Liga con l’Ibiza. Ho tanti obiettivi”

Nel giorno del suo 40esimo compleanno, Marco Borriello ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“: “Se mi sento realizzato? Sono in evoluzione, un bilancio lo farò a 50. Ho tanti obiettivi. Tra pochi giorni verrà ufficializzato il mio incarico come membro del board dell’Ibiza e direttore delle relazioni internazionali. Puntiamo a diventare la squadra più cool del pianeta ed a sbarcare nella Liga: adesso siamo in B. Che fatica ho fatto? Il doppio degli altri. Si parlava di me anche fuori dal campo, così quando le cose andavano male venivo bastonato più del dovuto. Ma anche esaltato più del dovuto, talvolta“.

Foto: Twitter Ibiza