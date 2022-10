Borriello: “Di Maria fa sempre la differenza. Kostic è di livello europeo. Milik-Vlahovic possono funzionare bene”

L’ex attaccante della Juventus, Marco Borriello, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport sul reparto offensivo bianconero: “Ho visto un giocatore, Di Maria, che fa sempre la differenza: salta l’uomo e si prende anche la responsabilità di sbagliare. La Juventus non mi ha convinto fino in fondo, una grande squadra non può soffrire nel finale contro il Maccabi Haifa. La vedo ancora in fase di rodaggio, anche se sono passati quasi due mesi dall’inizio del campionato. Di Maria è insostituibile, ha un estro e un’inventiva che non vedo in altri giocatori della Juventus. Kostic è di livello europeo, dà equilibrio, ma è più basico. Milik-Vlahovic? Sono due punte complete che possono funzionare molto bene insieme, lo stanno dimostrando”.

Foto: instagram Borriello