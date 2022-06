Borozan non ha dubbi: “Jovic ha il senso del gol di Pippo Inzaghi”

Vlado Borozan, ex calciatore serbo attualmente dirigente, è intervenuto nel corso di “A pranzo con il Pentasport“, dove ha parlato di Luka Jovic e della possibilità che approdi alla Fiorentina: “Jovic? Ha fatto la scelta sfortunata di andare al Real Madrid, dove era chiuso da Benzema. Il giocatore visto all’Eintracht non si è visto in Liga, a dispetto del grande investimento dei Blancos. Però con la nazionale serba ha continuato a giocare e segnare. Lui non è uno che partecipa al gioco. Ha il senso del goal di Pippo Inzaghi, è un grande finalizzatore. Se la Fiorentina lo prende, fa un colpo importante. Ha sempre fatto un montagna di goal, in Liga non li ha fatti perché non ha giocato. Non accende lo stadio con le sue giocate, ma segna. Su 10 palle 8/9 le butta dentro, con la mole di gioco che produce la squadra di Italiano può andare a nozze. Jovic è bravo ad attaccare gli spazi, se ha un rifinitore dietro di lui è molto pericoloso. Italiano avrà sicuramente detto la sua, prima di cominciare la trattativa“.

Foto: Twitter UEFA