Borja Valero mette in guardia la Fiorentina: “Il Twente non va sottovalutato, ha più ritmo”

L’ex Fiorentina Borja Valero, presente cinque anni fa nell’ultima partita dei viola in Europa ai sedicesimi di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel giorno di Fiorentina-Twente. Sugli avversari ha rivelato: “Di solito si tende a sottovalutare le squadre che provengono da campionati minori, ma io ho visto giocare gli olandesi, ad esempio nell’amichevole col Bologna, e non vanno presi sotto gamba. Penso a livello di ritmo di gioco siano un po’ più avanti della Fiorentina. Certo, i viola hanno più qualità, ma questo non basta. Bisogna stare attenti”.

Borja Valero si è poi espresso sul centrocampo viola e su Amrabat: “Non bisogna paragonarlo a nessun regista puro. Chi è più adatto a giocare al suo fianco? Dipende molto dall’avversario, serve flessibilità. Io penso che accanto a un giocatore così fisico si possano mettere due giocatori un pochino più fragili ma con più qualità. Bajrami, ad esempio, l’anno scorso mi è piaciuto molto e penso possa ricoprire quel ruolo nel centrocampo della Fiorentina. Anche Calhanoglu nasceva come trequartista e all’Inter fa molto bene la mezzala”.

Foto: Instagram Fiorentina