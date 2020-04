Borja Valero: “Futuro? Voglio giocare ancora per un paio d’anni”

Intervistato dai microfoni di AS, il centrocampista dell’Inter, Borja Valero, ha raccontato come sta vivendo la sua quarantena: “Per fortuna c’è la famiglia. L’Inter ci fa recapitare cibo e ci ha dato gli strumenti per allenarci da casa. Ho ancora speranze che la stagione non sia finita, perché significherebbe che i problemi principali, legati alla salute, sarebbero in via di soluzione.”

Poi, sul suo futuro: “Non si sa quello che succederà. Io dal 1 gennaio sono libero di trattare ma questa situazione ha cambiato tutto, ha portato incertezza. Io voglio continuare a giocare, ho chiarissimo in testa il fatto che non ho intenzione di smettere. I test fisici fatti quest’anno dicono che sono uno dei più in forma e la cosa è stata determinante per farmi capire che ho ancora voglia e che mi piacerebbe continuare a divertirmi per un altro paio d’anni.”