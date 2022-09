Borja Valero: “Firenze non ha lo stesso entusiasmo che si vedeva lo scorso anno”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex centrocampista della Viola, Borja Valero, ha parlato così riguardo al poco entusiasmo dei tifosi della squadra di Italiano. Queste le sue parole: “Vedo l’ambiente che non ha lo stesso entusiasmo che si vedeva nei primi giorni di quest’anno e alla fine dello scorso. La squadra sta creando, ma manca il gol ed è fondamentale, soprattutto pensando a Vlahovic che lo scorso anno segnava sempre”.

La stessa preoccupazione era stata mostrata dal capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, in occasione della partita di Conference League, giocata in casa: sugli spalti appena 10.000 persone. Ho letto che per ora ci sono 10.000 persone… Sappiamo quanto è importante il pubblico del Franchi, se saranno solo questi ci dispiacerà. Possono esserci tanti motivi, ma dopo 5-6 anni che la Fiorentina non va in Europa ci si poteva aspettare qualcosa di più. Sarà un motivo per andare avanti: magari in partite più importanti lo stadio sarà pieno. Comunque ci hanno sempre dato qualcosa in più quando serviva la spinta”, aveva detto rammaricato.

Foto: Instagram Fiorentina