Borja Valero: «Chiesa impeccabile fino alla fine, non gli si può imputare nulla»

In un’intervista al Corriere Fiorentino Borja Valero fa il punto sulla sua seconda esperienza alla Fiorentina. Impossibile non parlare della questione Chiesa che ha scosso la tranquillità dei tifosi. «Tutti hanno visto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita quale sia stato il contributo di Federico – ha detto -. Professionalmente non gli si può imputare niente».

Foto: Instagram Fiorentina