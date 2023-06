Borja Valero: “Brozovic? Un folle. Lui è l’unico che nei momenti in cui la palla scotta non gli interessa di nulla”

Borja Valero a DAZN ha raccontato del rapporto che aveva con Marcelo Brozovic ai tempi dell’Inter. Ecco le sue parole: “Quanto è folle da 0 a 100? 115. Però è quella la sua forza. Lui è l’unico che nei momenti in cui la palla scotta non gli interessa di nulla, la vuole in ogni posto del campo con qualsiasi rivale addosso. Questa è la sua forza. Avere questa follia lo fa essere spensierato in campo, che è la cosa più importante che puoi avere. Uno dei primi giorni con Conte a Lugano in ritiro abbiamo fatto una prova fisica. Ci mettono le maschere per prendere i valori e dovevamo fare su e giù, avanti e indietro. Quando non ce la facevi più, ti fermavi. Era una prova di resistenza. Facciamo tutti, chi più chi meno. Poi tocca a Brozo e parte: avanti, indietro, avanti, indietro. Tutti si sono fermati da soli, lui l’hanno dovuto fermare. Non si fermava più, gli hanno detto basta”.

Foto: Inter Instagram