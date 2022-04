Borja Mayoral sogna il Real: “Il treno non è ancora sfuggito, mi tengono in considerazione”

Nel corso di un’intervista rilasciata ad As, l’ex calciatore della Roma e ora al Getafe Borja Mayoral ha parlato del suo sogno di giocare per il Real Madrid: “Quel treno non mi è ancora sfuggito, tutt’altro. Ho ancora un anno di contratto, ho realizzato molti sogni ma ne ho ancora molti altri. Giocare per il Real è uno di questi e può ancora succedere, so che mi tengono in considerazione. A volte mi dà fastidio il fatto che mi girino sempre in prestito, ma questo vuol dire anche che non vogliono lasciarmi scappare”.

L’attaccante prosegue: “L’ambiente è essenziale per concentrarsi sull’apprendimento e su una base quotidiana. Bisogna sempre stare attenti perché il calcio non ha memoria, l’unica formula è il lavoro e l’umiltà. Ho giocato con i migliori, come Cristiano Ronaldo e Modric. È logico che nel Real ci siano tante individualità perché sono tutti molto bravi. Giochi ogni tre giorni, c’è molta pressione e tutto accade molto velocemente, non puoi perdere. Al Getafe si sperimentano cose diverse e sono anche molto interessanti. È un club molto familiare”.

Foto: Twitter Roma