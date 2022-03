Boris Johnson chiarisce le sanzioni ad Abramovich: “C’erano prove nette sui legami con Putin”

Il premier britannico Boris Johnson ha spiegato in una conferenza stampa le sanzioni applicate agli oligarchi russi, su tutte quella comminata a Roman Abramovich e il suo Chelsea: “Dobbiamo essere molto cauti, il diritto di proprietà è qualcosa che il diritto britannico prende davvero seriamente. Abbiamo accelerato, ma servono chiare prove per colpire persone vicine a Vladimir Putin. Non posso parlare a livello singolo, ma posso dire che c’erano prove chiare sui legami fra gli oligarchi colpiti e Putin. Quando vediamo bombardare un ospedale pediatrico, non possiamo non sanzionare persone vicine a chi si rende responsabile di questi eventi”.

FOTO: Twitter Chelsea