Borini si presenta: “Impatto emozionante, l’Hellas è una scelta coraggiosa. Qui si gioca all’inglese, mi piace”

E’ stato presentato alla stampa e ai tifosi soltanto oggi, ma ha già segnato un gol con la nuova maglia. Fabio Borini, in rete domenica scorsa nell’1-1 del Dall’Ara contro il Bologna, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da giocatore dell’Hellas Verona: “Venire qui è stata una scelta coraggiosa, ma non individualmente. So quello che posso dare a questa squadra, quindi è coraggiosa fino a un certo punto. Da come mi ha descritto il mister sono caratteristiche perfette per quello che posso fare. L’impatto è stato emozionante e positivo“.

La scelta

“C’erano molte squadre, con il mio agente avevo deciso di prediligere l’aspetto tattico. Sentivo bisogno di tornare a fare quello che so fare meglio, ossia giocare da attaccante e aiutare la squadra. Venivo sfruttato come operaio, ma sono anche altro. Ti racconto un aneddoto: la mattina dopo è nata mia figlia. Forse era un segnale umano. La mia felicità per la nascita di mia figlia è nata qua a Verona”.

Sull’Hellas

“Il mister mi ha descritto questa cosa prima di venire qua, il gioco è intenso in entrambe le fasi. Non si aspetta la partita, nemmeno in vantaggio. È una mentalità da calcio inglese, idonea a quello che sono io e ti fa divertire. Non c’è tempo per riflettere, dobbiamo pensare di partita in partita. Il contratto di sei mesi è stimolante per tutti, è una dimostrazione che non me ne sto con le mani in mano”.

Ruolo

“C’è disponibilità da parte mia a giocare in diversi ruoli, al Milan ho fatto sette posizioni su undici con la stessa mentalità. Le mie caratteristiche erano così al Milan e sono così a Verona, voglio vincere ogni partita. Il gol a Bologna è stato bello, ma ho preso la palla perché volevo vincere la partita”.

Foto: Twitter Hellas Verona