Borges (all. Guimaraes): “Fiorentina? Dimostreremo che il nostro campionato è diventato più competitivo”

“Siamo la stessa squadra sia in campionato che in Europa. Siamo competitivi, giochiamo sempre nello stesso modo e abbiamo avuto un inizio di stagione molto buono vogliamo continuare così in tutte le competizioni, anche in Coppa di Portogallo visto che siamo ancora in corsa”.

Come è cambiato il calcio portoghese?: “Dimostreremo nelle competizioni europee che il nostro campionato è diventato più competitivo rispetto al passato anche nei confronti del calcio italiano. Prima nel campionato italiano si stava più attenti alla fase difensiva, ma ora le cose sono diverse. Fiorentina e Atalanta sono due squadre competitive non solo in difesa ma anche in attacco. In Portogallo si vede che sono cresciute tutte le squadre e sono competitive anche quelle che non sono in testa alla classifica. I giocatori sono felici di giocare con questa qualità e tutto è più armonioso”.

Il match servirà per mettervi in mostra contro avversari di un livello alto?: “Per noi non è una verifica. Sarà una partita difficile, anche perché nella Liga portoghese, nelle partite che abbiamo disputato contro le grandi squadre, abbiamo sempre fatto ottime partite. Ovviamente la Fiorentina è una grande squadra ma è con questo tipo di squadre che siamo più motivati. I calciatori vogliono disputare queste gare perché sono più motivati. Poi ci sono i tifosi che ci tengono molto e che ci daranno un’ulteriore spinta”.