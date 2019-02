Yann Karamoh reintegrato in rosa dal Bordeaux. L’esterno offensivo di proprietà dell’Inter, dopo la sospensione per motivi disciplinari, torna a disposizione del tecnico dei girondini Eric Bedouet che in conferenza stampa ha spiegato: “Karamoh, dopo la decisione della dirigenza, quest’oggi si è allenato con noi e domani farà regolarmente parte della squadra. Tutto risolto”.

Foto: Twitter Bordeaux