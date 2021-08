Bordeaux, paura per Kalu: l’attaccante sviene al Velodrome durante il match contro il Marsiglia

Grande spavento per il pubblico del Velodrome. Nel match in corso tra Marsiglia e Bordeaux, valida per la seconda giornata di Ligue 1, al 5′ del primo tempo l’attaccante degli ospiti Samuel Kalu è caduto a terra privo di sensi. In campo i giocatori hanno subito soccorso il ragazzo richiamando l’attenzione dei sanitari che sono subito accorsi per curare il giocatore. Dopo alcuni attimi di paura, Kalu ha ripreso conoscenza ed ha lasciato il terreno di gioco autonomamente. Il calciatore è stato successivamente sostituito da Petkovic. Il primo tempo della gara si è chiuso 2-0 a favore del Marsiglia grazie alle reti di Under (34′) e Payet (41′), fortunatamente per Kalu solo uno spavento.

Foto: Twitter Bordeaux