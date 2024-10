Bordeaux in crisi economica, app cancellata: “Motivo la riduzione del personale amministrativo”

In un post su X pubblicato questa mattina, l’account ufficiale del Bordeaux ha tristemente annunciato che la sua applicazione mobile non sarà più attiva nelle prossime ore. A causa del budget limitato e quindi della mancanza di personale nel reparto amministrativo, il club si trova obbligato a non fornire più questo servizio al cliente. La decisione, è conseguenza delle chiare difficoltà economiche del club, citato in giudizio martedì 29 ottobre dal tribunale di commercio, che aveva il diritto di annunciare una liquidazione giudiziale. Il piano finanziario della società è riuscito però a allungare i tempi fino al 30 gennaio 2025. La cancellazione di servizi, la riduzione dei costi del personale e il taglio ad alcune voci di bilancio sono gli unici modi per poter mantenere a galla la società, ormai da tempo in piena crisi.

“In relazione alla riduzione del personale amministrativo del club, la nostra applicazione mobile ufficiale non sarà più attiva nelle prossime ore. Ringraziamo tutti i tifosi che l’hanno adottata come strumento per informarsi, trovare i biglietti e giocare”.

Foto: X Bordeaux