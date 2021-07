Bordeaux ammesso alla Ligue 1, ma la Lazio resta su Basic

Il Bordeaux giocherà in Ligue 1 la prossima stagione, ribaltata la sentenza dello scorso 2 luglio in cui la formazione girondina era stata esclusa dal massimo campionato francese per problemi finanziari. Nella giornata di oggi la Commissione d’Appello della DNCG ha annullato la decisione della Commissione di controllo dei club professionistici. A darne l’annuncio è la stessa società con un comunicato ufficiale.

Nulla cambierà per quanto riguarda la trattativa in piedi tra la Lazio ed il centrocampista girondino Toma Basic, i biancocelesti hanno un accordo con il giocatore.