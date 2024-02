Bordeaux, Alberth Elis in coma farmacologico dopo uno scontro di gioco

La Ligue 2 e tutto il calcio francese sono piuttosto in ansia per le condizioni di Alberth Josué Elis , attaccante del Bordeaux. Il calciatore honduregno ha riportato un grave trauma cranico in uno scontro di gioco nel match di serie cadetta disputato ieri sera con il Guingamp e, fa sapere l’Equipe, è attualmente in coma farmacologico. Si attende il bollettino dell’ospedale. Una decisione resa indispensabile – spiega il quotidiano – a causa del forte dolore e per la necessità di somministragli delle cure intensive.

Foto: Twitter Ligue 1