Bordata di Mourinho a Zeman: “Un allenatore con 25 titoli non risponde a uno con due Serie B”

Domani derby di Roma. Nelle scorse ore hanno fatto discutere le parole di Zeman, tecnico del Foggia e doppio ex, che ha detto come la Lazio sia la favorita e che la squadra di Mourinho ad oggi abbia deluso. Questa la risposta del portoghese: “Un allenatore con 25 titoli non va a rispondere a un allenatore che ha due Serie B. A Capello posso rispondere, a Zeman per favore”.

FOTO: Instagram Roma