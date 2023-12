Bordalas su Greenwood: “Potrebbe giocare in qualsiasi club. Difficile vedere un giocatore così al Getafe”

Mason Greenwood, dopo essere stato accusato (e poi assolto) per violenza domestica ai tempi del Manchester United, ha ritrovato minuti al Getafe, in Liga. Il tecnico degli spagnoli, José Bordalas, ha parlato così dell’esterno inglese: “Greenwood è un giocatore diverso, con tanto talento ma in questo calcio il talento non è la cosa principale. Ci vuole più lavoro che talento. Quando sarà al 100% potremo verificare il suo reale livello, anche se indubbiamente ha le caratteristiche per giocare in qualsiasi club. Eravamo fiduciosi, conoscevamo il livello che poteva raggiungere. Poter avere in squadra un giocatore di questo livello è complicato per un club come il Getafe, se non impossibile. Ma adesso, vista la situazione, puntiamo su di lui. Siamo contenti e soddisfatti perché abbiamo un grande giocatore, è un bravo ragazzo, si è integrato molto bene e deve solo imparare a parlare un po’ di più lo spagnolo”.

Foto: Instagram Getafe