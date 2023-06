Bordalás si allontana dal Getafe: “Voglio allenare squadra con più ambizioni”

Il Mister del Getafe José Bordalás si allontana dalla squadra che ha appena salvato dalla segunda. Tuttavia non prende del tutto le distanze e lancia un messaggio alla dirigenza con dichiarazioni precise”El Larguero” su Cadena SER : “La mia idea è quella di poter allenare una squadra con obiettivi più ambiziosi. Il Getafe è un grande club per cui nutro un grande affetto, quindi non è un “No” assoluto”

in attesa della decisione di Bordalás, con Raúl in alternativa

Il Getafe vorrebbe confermare quanto prima l’allenatore per la prossima stagione. In attesa delle decisione dell’eroe della salvezza, gli azulones, secondo Marca, starebbero vagliando Raúl González Blanco, la leggenda del Real Madrid, come piano di riserva. Al momento Raúl è l’allenatore del Castilla, la seconda squadra delle Merengues.

Fonte Foto: Twitter Getafe