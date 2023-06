Bonucci: “Vogliamo arrivare in finale. Stiamo bene e vincere non fa mai male”

Leonardo Bonucci a Sky Sport ha parlato in vista della semifinale di Nations League. Ecco le sue parole: “Vincere non fa mai male, l’obiettivo è vincere per arrivare in finale. Giochiamo contro una grande squadra come la Spagna, ma mettendo in campo quanto visto all’Europeo possiamo portare a casa un trofeo giovane ma pur sempre importante. Stiamo bene, ci siamo visti in Sardegna ed è stato bello fra lavoro e divertimento. Poi a Coverciano sono arrivati i ragazzi dell’Inter, dispiaciuti ma pronti a ripartire. Loro fanno parte di questo grande gruppo che ha voglia di tornare a far divertire l’Italia”.

Foto: instagram bonucci