Bonucci sulla Turchia: “Merita rispetto. Ecco cosa mi ha detto Demiral”

In conferenza stampa, Leonardo Bonucci ha parlato della Turchia, prossimo avversario dell’Italia per l’esordio degli Europei: “Meritano rispetto. Hanno dimostrato, contro la Francia, di essere solidi, di saper quello che vogliono. Hanno talento, da Calhanoglu a Under, da Demiral a Yilmaz che ha portato il Lille a vincere la Ligue 1. Sono una squadra interessante, in crescita, ci sarà da fare un grande lavoro di squadra. Ho parlato con Hakan e Merih, li ho visti carichi: sono due amici, ci sentiamo spesso, abbiamo riso e parlato. Merih ha detto che non mi farà fare gol…“.

Foto: Instagram personale