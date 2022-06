Bonucci sui social: “Lascio Coverciano in accordo con Mancini. Vado in vacanza per tornare pronto”

Leonardo Bonucci ha lasciato il ritiro dell’Italia e non sarà a disposizione per le sfide di Nations League con Inghilterra e Germania. Il difensore su Instagram pubblica a riguardo un post: “In sintonia e in accordo con Mister Mancini ho lasciato il ritiro della Nazionale per iniziare con una settimana di anticipo le vacanze.

È stata una stagione lunga e faticosa quella appena conclusa. Adesso è tempo di recuperare, di godersi la famiglia e gli amici, per ricaricare mente e corpo ed essere pronto dai primi di luglio a riprendere il cammino in maglia bianconera e in maglia azzurra. Ci saranno nuove sfide, nuove responsabilità. Saranno avvincenti, difficili, stimolanti. E Noi dovremo essere pronti ad affrontarle sia come Juventus sia come Nazionale”

Foto: Twitter Bonucci