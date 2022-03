Bonucci su Demiral: “La scelta di andare all’Atalanta è stata la migliore. Deve giocare per continuare a migliorarsi”

Questa sera Turchia-Italia, una sfida amichevole che vedrà uno di fronte l’altro Demiral e Bonucci, fino allo scorso anno alla Juve. L’attuale difensore bianconero, intervistato da TRT Spor ha commentato la decisione presa dal turco di trasferirsi all’Atalanta: “La scelta di andare a Bergamo è stata la migliore per lui. Deve giocare per continuare a migliorarsi per cui ritengo abbia fatto bene. Rivederlo è sempre un piacere perché è un ragazzo che porta positività ed energia, quindi sarà un piacere abbracciarlo. Per quei 90 minuti saremo avversari, ma il legame che ci lega al di fuori è molto bello”.

FOTO: Twitter Juve