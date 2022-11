Bonucci su Cristiano Ronaldo: “Mi dispiace per lui, è una grande persona”

Intervenuto in conferenza stampa insieme alla vigilia della sfida contro l’Albania, il difensore della Nazionale, Leonardo Bonucci, ha parlato anche del momento che sta vivendo Cristiano Ronaldo, suo ex compagno alla Juventus: “Su Cristiano dico che mi è dispiaciuto leggere questa situazione, non è mai facile essere in un sistema dove accadono certe cose. Ma non posso entrare nel merito, non so cosa sia successo. Io con lui ho trascorso anni importanti, è una grande persona e in queste competizioni viene fuori da lui sempre qualcosa in più”.

Foto: Instagram bonucci