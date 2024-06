Bonucci: “Sogno la Champions da allenatore della Juve. E su Allegri…”

Ospite della redazione della Gazzetta dello Sport Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni dopo la decisione di lasciare il calcio:

“Il mio sogno è alzare la Champions da tecnico della Juventus visto che non ci sono riuscito da giocatore. Se Chiellini dovesse essere l’a.d. il rapporto sarebbe doppio, professionale e d’amicizia… Prima però tutti e due abbiamo un percorso da fare”. Poi si sofferma sull’addio alla Juventus: “Le finali di Champions League sono state dolorose come l’addio alla Juve, però di bello c’è stato un percorso lunghissimo di successi. Non potevo chiedere di meglio. Una cicatrice che fa ancora male. Mi sarebbe piaciuto un finale diverso, però forse non è ancora arrivato. Dopo la rabbia iniziale ho riflettuto, ci siamo confrontati e rinunciare all’azione legale è stata la cosa giusta, perché per me la Juve è sempre stata tutto, da quando giocavo a pallone in camera con mio fratello. L’amore resta intatto” Su Allegri: “In Juve-Palermo, non la rifarei: una reazione istintiva che potevo gestire meglio. Ho parlato con Max l’ultima volta a maggio 2023 a Udine. Ognuno si comporta come meglio crede. Per ciò che abbiamo vissuto insieme, pur nei contrasti, penso che si potesse gestire tutto diversamente, anche il fatto di non volermi più in rosa. Se dovessi incontrarlo in un bar lo saluterei, di sicuro non lo chiamerei io per prendere un caffè”.

Foto: instagram Bonucci