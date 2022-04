Bonucci: ‘Servono i tre punti per guardare con più serenità alle prossime gare”

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato a Dazn nel prepartita contro il Sassuolo

Queste le sue parole: “E’ la migliore occasione per rifare tre punti in campionato dopo la battuta d’arresto contro il Bologna. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, poi quello che succede alle altre non ci deve interessare. Ovviamente sarebbe importante allungare per il discorso quarto posto Il nostro obiettivo e il nostro compito è quello di portare a casa tre punti stasera per guardare con più serenità al maggio che ci aspetta”.

Sul Sassuolo: “Non va sottovalutato perchè il Sassuolo è una squadra che contro le grandi si esalta, quindi ci deve essere la giusta capacità mentale e tecnica per approcciare questa partita, sapendo che ci saranno delle difficoltà, affrontandole da squadra, perchè il nostro obiettivo è portare a casa i tre punti” .

Foto: Twitter Juve