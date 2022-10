Bonucci: “Serate più brutte non ne ricordo. Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza e chiedere scusa ai tifosi

Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, commenta la serataccia di Champions e la crisi dei bianconeri sui propri canali social.

Queste le sue parole: “Serate più brutte sinceramente faccio molta fatica a ricordarle, anche se ci sono stati dei momenti in cui non siamo stati Juve anche in passato. Oggi dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, capire dove sbagliamo e chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo ripartire perché la storia di questa società non merita questo”.

Foto: twitter Juve