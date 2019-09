Bonucci: “Se penso che sarò capitano della Juventus in Champions, ho i brividi”

Vista l’assenza per infortunio di Giorgio Chiellini, il capitano della Juventus in vista della sfida di questa sera contro l’Atletico Madrid sarà Leonardo Bonucci, suo compagno di mille battaglie. Il difensore, intervistato da JTV, ha parlato dell’emozione di vestire quella fascia: “Se mi fermo un attimo e penso a quando avevo 10 anni, che indossavo la maglia con le stelle gialle sulle spalle per la finale del ’96, e poi penso che oggi sono il capitano della Juventus in quella stessa competizione mi vengono i brividi. Ho degli obblighi, devo essere d’esempio, devo aiutare i miei compagni. Loro sicuramente mi daranno sempre qualcosa in più come io cercherò di dare a loro“.

Foto: twitter Juventus