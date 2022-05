Bonucci: “Sarò onorato di indossare la fascia di capitano di Chiellini. Ho imparato molto da lui”

In occasione della vigilia della sfida contro l’Argentina, ha parlato in conferenza stampa Leonardo Bonucci che si sofferma sulla fascia di capitano che indosserà al posto di Chiellini: “È doveroso goderci quest’ultima giornata con lui, è stato un grande compagno di campo e di vita. Da dopodomani continuerò a fare ciò che ho sempre fatto, essere da esempio. Ognuno di noi deve essere sé stesso. Da Chiellini ho imparato la capacità di elaborare in breve tempo situazioni difficili e portare la soluzione, io sono molto più sanguigno. Quello è il segreto che ha fatto diventare Giorgio una grande persona e un grande capitano, io cercherò di smussare i difetti che mi porto dietro per il mio carattere. Dovranno aiutarmi anche i miei compagni, così come noi abbiamo aiutato Chiellini e Buffon”

Foto. Twitter Bonucci