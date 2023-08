Bonucci risponde ad Allegri su Instagram: “Mancanza di rispetto”

In occasione della conferenza stampa di presentazione del match tra Juventus e Bologna, Massimiliano Allegri è tornato sull’argomento Bonucci, affermando come sia già stato detto tutto, e come non ci siano di conseguenza altri commenti da fare: “Leo conosce la situazione, la Juventus è stata chiara e andiamo avanti“. Non si è fatta attendere la risposta del difensore azzurro, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia riguardante la definizione di mancanza di rispetto: “Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perchè la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere“.

Foto: Instagram Juventus