Bonucci: “Rispettiamo l’Austria. Pronti ad essere anche brutti, sporchi e cattivi se necessario”

Sull’inginocchiarsi

“Quando torniamo in hotel, decidiamo tutti insieme. Come dovevamo fare prima di Italia-Galles, decideremo cosa fare domani”.



Sulla vigilia

“E’ una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da affrontare. C’è un bel clima”.



Sull’Austria

“Rispettiamo l’Austria, i suoi giocatori. Hanno capacità e freschezza per fare una grande partita. Siamo pronti per fare il nostro calcio”.



Sull’Italia brutta, sporca e cattiva

“Ho sempre detto che ci sono partite dove c’è da essere brutti e cattivi. Lo abbiamo fatto dove c’era da difendere il risultato, dove ci siamo abbassati come reparti, dove abbiamo fatto la guerra davanti all’aerea. Dovremo essere bravi a leggere i momenti”.