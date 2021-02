Bonucci, quant’è triste Oporto: dallo sgabello del 2017 all’ennesimo ko

Certo è che per Leonardo Bonucci la città di Oporto non deve essere il massimo della felicità. Assente anche stavolta, nuovamente nell’ottavo di finale di Champions, esattamente come accadde nel 2017. Ora si tratta di problemi muscolari: Bonucci si è fermato recentemente, sarà spettatore non pagante, inevitabile accomodarsi in tribuna. Lo stesso Pirlo in conferenza ha detto che il difensore non sarà in condizione di giocare, l’ennesimo contrattempo muscolare che l’ha già portato a saltare le ultime partite. Accadde la stessa cosa nel 2017 ma quella tribuna a Oporto fu originata da una clamorosa lite con Allegri qualche giorno prima, in un Juve-Palermo che non passò inosservato. L’allenatore decise di punirlo e di mandarlo in tribuna, quel Bonucci sullo sgabello fece il giro dei social e non solo. Non troppi giorni fa il difensore disse: “Quella situazione mi ha insegnato a mettere da parte l’ego personale a favore del bene della squadra”. Bonucci non sapeva che che Oporto gli avrebbe riservato un’altra amarezza…

Foto: Twitter Juventus