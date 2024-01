Bonucci: “Probabilmente sarà la mia ultima stagione. Cambio nazione, ma non gli obiettivi”

Contestualmente all’annuncio del Fenerbahçe del suo acquisto, Leonardo Bonucci ha voluto salutare i tifosi dell’Union Berlino. Il difensore italiano si era trasferito nella capitale tedesca l’ultimo giorno della finestra di mercato estiva, chiudendo la sua parentesi dopo sole 10 presenze. Il centrale ha scritto sui suoi social: “In questa mia probabile ultima stagione mi ero prefissato di tornare a giocare con continuità e all’estero. L’Union mi ha offerto questa possibilità ma nel frattempo gli obiettivi del Club sono cambiati a stagione in corso e con grande rispetto fra tutti, presidente dirigenti e allenatore, si è deciso di continuare ognuno per la propria strada. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff, una famiglia che mi ha reso più agevole la vita in questa mia inedita esperienza all’estero. Oggi cambio nazione, ma non obiettivi. E per un’ultima volta permettetemi di urlare Eisern Union!”.

Foto: Instagram Fenerbahce