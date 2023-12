Bonucci più di un’idea Roma. Ma i tifosi giallorossi dicono no, è quasi un plebiscito

Leonardo Bonucci è stato davvero proposto alla Roma, notizia da venerdì mattina in circuito con conferme di ogni tipo. In realtà, l’unica strada per lasciare Berlino (esperienza deludente con l’Union ma era chiaro già dall’estate che non sarebbe stato un successo) è quello di andare in un club che ha bisogno di un difensore centrale e che può spendere poco o nulla. La Roma, appunto. Bonucci non vede l’ora, esattamente come non vedeva l’ora di andare alla Lazio la scorsa estate, se non avesse trovato le porte chiuse. La legittima aspirazione di chi ancora confida di giocarsi un posto per i prossimi Europei, soltanto tornando in Serie A avrebbe qualche chance. Ma per i tifosi della Roma il no è quasi un plebiscito: impressionante la processione social da ieri mattina, una bocciatura su tutto il fronte. Se dipendesse dalla stragrande maggioranza dei tifosi giallorossi, Bonucci non sarebbe un nuovo difensore di Mourinho. Ma la decisione sarà del club che ha già allacciato i primi contatti.

Foto: Instagram Bonucci