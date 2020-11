Bonucci out per la Polonia: “Ho spinto tanto negli ultimi 20 giorni, sono costretto a uno stop”

Leonardo Bonucci è stato costretto a lasciare per infortunio il ritiro della Nazionale alla vigilia della gara di Nations League con la Polonia.

Ad annunciarlo è stato proprio il difensore della Juventus, intervistato da Rai Sport:

“Volevo esserci a tutti i costi, ma purtroppo non posso. Ho spinto tanto e stretto i denti negli ultimi 20 giorni, già con la Lazio nell’ultima mezz’ora sentivo fastidio. Purtroppo è un crescendo di dolore, sono costretto a fermarmi. A Torino valuteremo i tempi di recupero. Ci tenevo a esserci, ma purtroppo non sto bene“.

Foto: Twitter Bonucci