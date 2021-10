Bonucci: “Ora giochiamo da squadra. Prima cercavamo di servire al meglio CR7”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il successo sullo Zenit: “E’ stata una gara dura, loro appena persa palla si chiudevano. Il merito della vittoria è di tutta la squadra, abbiamo ritrovato la voglia di soffrire e di avere pazienza, questa è la cosa più importante”.

Oggi siete più squadra?

“E’ assolutamente vero. Nel recente passato avevamo perso questa caratteristica da Juve, giocavamo con un grande campione come CR7 e volevamo metterlo in condizione di fare sempre bene pensando potesse risolvere lui tutte le partite. Quest’anno stiamo ritrovando quell’umiltà giusta che serve per ritrovare la vittoria”.

Foto: Twitter Juventus