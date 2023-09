Bonucci non poteva scegliere la Lazio. Più semplicemente non è stato scelto

Abbiamo letto un’intervista di Leonardo Bonucci, rispettiamo le virgolette, ma la nostra ricostruzione è completamente diversa da quella del difensore centrale oggi in azione a Berlino. Bonucci ha detto che avrebbe potuto scegliere la Lazio la scorsa estate, ma che poi ha preferito accettare la proposta dell’Union e così ha scelto Berlino. Le cose per la verità non sono andate così, ma in modo completamente diverso. Bonucci ha fatto di tutto per andare alla Lazio, ha dato la precedenza alla Lazio, ha aspettato la Lazio: ci sono state situazioni e testimoni tali da avallare quanto stiamo raccontando. Ma la Lazio ha deciso di non procedere, questa è l’unica verità, per puntare sui centrali difensivi reduci da una grande stagione. Morale: Bonucci non avrebbe potuto scegliere la Lazio, più semplicemente non è stato scelto. E così ha detto sì all’Union Berlino, l’unico club rimasto, che ha avuto la pazienza di aspettarlo fino alla fine.

Foto: Instagram Union Berlino