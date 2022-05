Bonucci: “Non ho mai baciato una maglia, ma oggi era il momento giusto. Con la Juve un amore che non si può spiegare”

Leonardo Bonucci ha festeggiato con una doppietta il suo 35esimo compleanno. Tre punti che grazie al pari della Roma sono valsi la Champions League. Il difensore italiano ha dedicato il suo gol alla Vecchia Signora: “È un amore che non si può spiegare. Chi non lo prova, non lo può capire. Ti fa gioire, ti fa venire la pelle d’oca, ti fa arrabbiare, ti fa fare colpi di testa,ti manca quando non stai con Lei e non vedi l’ora di riabbracciarla, ti fa vivere momenti unici, ti fa godere come non mai. A volte ti fa salire l’odio ma poi tutto passa e torni ad amarla più di prima. Non avevo mai baciato nessuna maglia ma oggi, nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto per dichiarare l’amore che provo per questa maglia. Per questi colori. Quella pausa ci ha reso ancora più uniti. Ed oggi si è chiuso un cerchio. Grazie, perché essere juventino è la cosa più bella che possa esistere. Fino Alla Fine Forza Juventus”.

FOTO: Twitter Juventus