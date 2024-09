Bonucci: “Non è una sorpresa rivedere Chiellini alla Juve in quel ruolo. Ha competenze e Dna bianconero”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Leonardo Bonucci, ex difensore, anche della Juventus, soffermandosi sul ritorno in bianconero di Giorgio Chiellini in dirigenza.

Queste le sue parole: “Non è una sorpresa vedere Giorgio in quel ruolo alla Juve. E’ sempre stato il suo obiettivo, ha studiato per questo. L’esperienza in America gli ha permesso di crescere ulteriormente sulle relazioni e conoscenze. Alla Juventus può dare quel senso di appartenenza e quella conoscenza del mondo bianconero che ha fatto sua durante gli anni da calciatore. L’augurio è quello che si fa sempre all’inizio di un nuovo percorso, spero che questo sia solo un punto di partenza per Giorgio”.

Foto: twitter personale