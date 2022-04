Bonucci non dimentica il Bari e festeggia la promozione in B: “Welcome back”

Leonardo Bonucci difensore della Juve e della Nazionale, non dimentica il Bari, club che comunque lo ha lanciato nel grande calcio. Biancorosso nella stagione 2009-2010, quella che lo ha lanciato in Serie A, agli ordini di Ventura, il difensore della Juventus ha fatto i complimenti ai pugliesi che ieri hanno conquistato l’aritmetica promozione in Serie B vincendo a Latina.

Bonucci ha condiviso una storia condividendo la foto usata dal club per festeggiare la promozione in B e scrivendo, “Welcome back”.

Foto: Instagram Bonucci