Bonucci: “Non chiuderò la carriera in Italia. Spero di finire con la maglia azzurra all’Europeo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Union Berlino, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, soffermandosi a parlare anche della scelta di questa estate di trasferirsi in Bundesliga: “Il campionato tedesco è una bella esperienza. Stiamo facendo fatica, ma c’è sempre grande entusiasmo. Ho la fortuna di vivere in una piazza dove i tifosi incitano dal primo all’ultimo minuto, ti fanno sentire il calore e il loro affetto. Una bellissima esperienza a 360° e adesso l’unica cosa che dobbiamo cambiare sono i risultati. Lavoriamo ogni giorno per questo”,

Infine, sul futuro: “Non chiuderò la carriera in Italia. Spero di finire con la maglia azzurra all’Europeo”.

foto: Instagram Union Berlino