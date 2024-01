Bonucci: “Nel 2016 il City ha offerto 100 milioni alla Juve per il mio cartellino. Abbiamo rifiutato insieme”

Durante l’intervista concessa al The Sun, Leonardo Bonucci ha svelato un retroscena di mercato risalente al 2016: “Sono stato molto vicino al Manchester City. Avevano offerto più di 100 milioni di euro alla Juventus, ma insieme con il club abbiamo deciso di proseguire. Ci sono state altre chiacchiere nel 2017, dopo che la Juventus mi mise in vendita… Probabilmente le cose dovevano andare così. Essere allenato da Guardiola sarebbe stato un grande arricchimento, sarei cresciuto ma non posso pentirmi, ho vinto tanti trofei e anche l’Europeo. Ho sempre lasciato che il cuore mi guidasse ed è per questo che sono rimasto alla Juventus”.

foto: Instagram Union Berlino