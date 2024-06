Bonucci: “Mi auguro che Thiago Motta possa riportare la Juve dove merita. Ritiro? Arriva al momento giusto”

Intervistato da Sky Sport, Leonardo Bonucci ex difensore della Juve e della Nazionale, ritiratosi da poche settimane, ha commentato l’imminente arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus e soffermandosi anche sull’annuncio di ritiro dal calcio giocato dato pochi giorni fa.

Queste le sue parole: “Thiago Motta porterà un calcio fatto di tanta intensità e tanta tecnica, come mostrato al Bologna nel corso degli ultimi due anni. Mi auguro che possa riportare la Juventus dove merita”.

Quindi un passaggio sul ritiro: “Sono felice per quello che è stato, è arrivato il momento giusto per dire basta e sono in pace con me stesso. Il calcio comunque mi darà ancora tanto in futuro, ora però mi godo le vacanze con la famiglia e voglio recuperare dopo anni vissuti sui campi e in giro per l’Europa”.

Foto: Instagram Fenerbahce