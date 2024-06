Bonucci: “L’Italia deve scendere in campo senza pensare”

Tramite i canali ufficiali azzurri, Leonardo Bonucci ha parlato della sfida che l’Italia giocherà fra pochi minuti contro la Croazia. Questo il pensiero dell’ex difensore: “Si vive pensando alla partita. La prima cosa deve essere il divertimento, se pensi all’importanza della partita rischi di restare schiacciato. I ragazzi dovranno andare in campo senza pensare”.

“Io vivevo per queste partite in cui devi tirare fuori carattere, cuore e attributi. Sono fiducioso per stasera, ho visto un bel gruppo, li ho sentiti”.

“Come si batte la Croazia? Con organizzazione. In queste partite loro tirano fuori qualcosa in più, ma anche noi quando dobbiamo tirare fuori il cuore e buttarlo oltre l’ostacolo siamo bravi. Loro meritano rispetto ma non dobbiamo avere paura”.

Infine: “Ho sentito Jorginho, sarà molto importante. Mi auguro che stasera sia la sua partita, così come per Gigio e per tutti gli altri. Noi siamo qua a fare il tifo per loro”.

